Bottiglia di plastica naviga per 50 anni, intatta in mare

LONDRA - Mezzo secolo a galla nel mare, o giù di lì, e praticamente intatta nella sua capacità d'inquinare. E' il destino di una bottiglia di plastica riemersa dai flutti in questi giorni su una spiaggia presso Burnham-on-Sea, nella contea del Sommerset (Inghilterra sud-occidentale), come racconta oggi il Guardian.



Il giornale britannico pubblica anche una foto, a testimoniare 'l'indistruttibilità della bottiglia: una confezione di detersivo liquido Fairy risalente almeno a 47 anni fa, a leggerne l'etichetta (pure quasi perfettamente conservata) che non riporta l'indicazione di peso dei decimali introdotta sui prodotti del Regno nell'ormai lontano 1971.



"Siamo sconcertati dalla quantità di rifiuti spinti dall'acqua sulla spiaggia ed èstato scioccante scoprire quanto a lungo questa immondizia possa sopravvivere danneggiando in ultima analisi la natura", ha commentato su Facebook la Guardia Costiera di zona, protagonista del 'ritrovamento'. I militanti ambientalisti non potrebbero essere più d'accordo.