Carlsberg, colla invece di anelli plastica per lattine birra

ROMA - Il produttore danese di birra Carlsberg ha messo lunedì sul mercato nuove confezioni di lattine tenute insieme da una colla speciale invece che dai tradizionali anelli di plastica. In questo modo, sostiene l'azienda, viene ridotta del 76% la plastica usata per gli imballaggi. La nuova confezione (scrive il quotidiano Guardian) viene lanciata oggi in alcuni supermercati britannici, quindi sarà estesa alla Norvegia.



Gli anelli di plastica trasparente sono usati da 50 anni per tenere insieme le lattine. Oggi però si è compreso che contribuiscono all'inquinamento degli oceani e finiscono spesso per strozzare gli animali marini. Carlsberg ha pensato così di sostituire gli anelli con gocce di colla che tengano attaccate le lattine, ma che permettano anche di separarle facilmente, con uno schiocco caratteristico. La colla resiste a tutte le temperature e può essere riciclata. Secondo la società, l'innovazione permetterà il risparmio annuo di 1.200 tonnellate di plastica.