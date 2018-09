PepsiCo, 50% di plastica riciclata per le bottiglie in Ue

PepsiCo punta ad usare il 50% di plastica riciclata (rPet) nelle sue bottiglie entro il 2030 in tutta l'Unione Europea, con uno step intermedio del 45% entro il 2025. Nel renderlo noto con un comunicato, la multinazionale americana aumenterà di oltre tre volte la quantità di plastica riciclata utilizzata, che equivale a più di 50.000 tonnellate di rPet.



L'annuncio, spiega la nota, "arriva a supporto della campagna di impegni su base volontaria lanciata dalla Commissione Europea che promuove il riutilizzo della plastica, per assicurare che entro il 2025 nel mercato dell'Unione Europea vengano usate almeno 10 milioni di tonnellate di plastica riciclata per realizzare nuovi prodotti".



L'impegno coprirà tutti i Paesi che dovrebbero essere membri dell'Unione Europea entro il 2025, coinvolgendo tutti i brand di bevande in Pet del gruppo (il materiale più usato nella realizzazione delle bottiglie). L'obiettivo - si legge nella nota - si applicherà alle operazioni di Beverage di PepsiCo, incluse le società di proprietà e quelle in franchising".



Fra gli obiettivi di PepsiCo c'è quello di progettare il 100% delle sue confezioni in modo tale da essere riciclabili, compostabili o biodegradabili e ridurre l'impatto di carbonio entro il 2025. La società stima che attualmente il 90% delle sue confezioni di bevande in tutto il mondo sia completamente riciclabile.