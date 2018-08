Realacci, ultima estate con cotton-fioc non biodegradabili

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Questa sarà l'ultima estate con i cotton-fioc in plastica non biodegradabile, dal 1° gennaio 2019 saranno infatti vietati. Contrastare il marine-litter è una delle priorità da affrontare per preservare la salute di mari e oceani del pianeta. Minacciati, secondo l'Onu, da 8 milioni di tonnellate di plastica l'anno". E' quanto scrive suo profilo Facebook il Presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci, ricordando il suo emendamento, redatto da Presidente della Commissione Ambiente di Montecitorio nella passata XVII Legislatura. "La lotta all'inquinamento da plastica - ricorda - è un fronte sul quale l'Italia ha fatto da apripista con la legge sulla messa al bando degli shopper in plastica e con un mio emendamento alla legge di Bilancio che ha vietato dal primo gennaio 2019 i cotton-fioc non biodegradabili e dal primo gennaio 2020 le microplastiche nei cosmetici. Misure, le ultime due, approvate all'unanimità dal Parlamento nella scorsa Legislatura e sostenute con forza dal mondo ambientalista, in particolare da Legambiente e Marevivo". (ANSA).