Rifiuti elettronici, l'Italia indietro nel riciclo

ROMA - Con circa 5 kg per abitante di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) raccolti ogni anno, l'Italia rimane fanalino di coda in Europa.



Francia, Regno Unito, Irlanda, Austria e Belgio si posizionano oltre gli 8 kg, Svizzera e Norvegia arrivano a 15. Sono i dati emersi durante l'evento per il decennale di Ecodom, il principale consorzio di gestione dei RAEE in Italia.



In dieci anni Ecodom ha gestito 765 mila tonnellate di elettrodomestici dismessi, riciclando 668 mila tonnellate di materie prime seconde. Da queste sono state ricavate 460 mila tonnellate di ferro (pari a oltre mille treni Frecciarossa), 82 mila tonnellate di plastica (pari a 33 milioni di sedie da giardino), 16 mila tonnellate di alluminio (pari a un miliardo di lattine), 15 mila tonnellate di rame (come il rivestimento di 170 Statue della libertà).



Il trattamento di questa tipologia di rifiuti ha permesso di risparmiare 880 milioni di kWh di energia elettrica (pari ai consumi elettrici domestici di un anno dell'intera città di Torino) e di evitare l'emissione in atmosfera di 7 milioni di tonnellate di anidride carbonica (come la quantità di CO2 che verrebbe assorbita in un anno da un bosco esteso quanto la Liguria).



Il "tasso di ritorno" dei RAEE (cioè il rapporto tra quantità di rifiuti raccolti e quantità di apparecchiature vendute) è stato nel 2017 pari al 36%, molto lontano dagli obiettivi fissati dalla Comunità Europea (65% dell'immesso sul mercato per il 2019).



"E' importante che lo Stato italiano inizi a cercare attivamente i flussi di RAEE nascosti, gestiti al di fuori del controllo dei Sistemi Collettivi - spiega Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom -. Sono necessarie attività investigative sui flussi illegali di RAEE, cui faccia seguito l'applicazione di sanzioni amministrative e penali".