Rifiuti, pulizia straordinaria nella Valle dei Templi

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Pulizia straordinaria dell'area della Valle dei Templi di Agrigento, il prossimo 11 maggio, promossa da Fise Assoambiente (Associazione nazionale Imprese Servizi Ambientali) nell'ambito della campagna europea "Let's Clean Up Europe" per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul fenomeno del littering, ovvero l'abbandono dei rifiuti sul territorio.



Nel comune di Agrigento, in cui di recente è partita la raccolta differenziata, si cercherà di coinvolgere cittadini e soprattutto studenti: oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, i partecipanti potranno acquisire maggiori informazioni su modalità, obiettivi e importanza di una corretta raccolta differenziata e per quest'occasione Assoambiente ha preparato un pieghevole destinato a informare i cittadini sulle buone regole per il conferimento dei rifiuti, ricordando sempre che il miglior rifiuto è quello che non viene prodotto.