Uova di Pasqua "ecologiche" imballate nel cartone

ROMA - Anche l'uovo di Pasqua può essere ecologico. Basta che sia imballato in carta o cartone, meglio se riciclati, invece che nei fogli di plastica. Fra l'altro, l'imballaggio di carta è più robusto e protegge meglio il dolce.



Se però non riuscite a trovare un uovo di cioccolato nel cartone, o vi hanno già regalato un uovo tradizionale, ricordatevi che l'involucro luccicante è plastica, non carta, e va smaltito nel bidone della plastica.



I consigli vengono dal Comieco, il consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi di carta e cartone. "Le uova di Pasqua hanno imballaggi molto vistosi, perché devono fare effetto, ma non sono certo ottimizzati per il riciclo - spiega Eliana Farotto del Comieco -. Per una piccola quantità di cioccolato, si usano grandi fogli di plastica. Tuttavia, l'effetto regalo si può ottenere anche con il cartone riciclato. Una nota marca italiana ha proposto un uovo con una scatola di carta, risparmiando il 21% del peso dell'imballaggio e aumentando dell'11% il peso della cioccolata".



Per quanto riguarda le uova tradizionali, che si comprano al supermercato, il Comieco raccomanda di gettare gli involucri nel bidone della plastica. "Quei fogli luccicanti sono plastica, non sono carta - spiega Farotto -. Se vengono messi nel bidone insieme alla carta vera, poi creano problemi al momento del riciclo".