Lotta alla plastica, in Gb tornano vuoti a rendere

(ANSA) - LONDRA, 28 MAR - Tornano i 'vuoti a rendere' in Gran Bretagna, per lattine e bottiglie di bibite, con un obiettivo specifico: favorirne lo smaltimento controllato in funzione anti-inquinamento. Il provvedimento, annunciato dal ministro per l'Ambiente, Michael Gove e pubblicizzato con grande evidenza dai media del Regno, prevede il pagamento di depositi da 22 pence, ossia 25 centesimi di euro, per ciascuna bottiglia di plastica o di vetro e lattine metalliche acquistate. Denaro che potrà essere poi recuperato lasciando i 'resti' in apposite macchine-cassonetto con annesso distributore automatico di spiccioli.



La misura, mutuata sul modello della Germania (che ha fissato analogamente il deposito a 22 centesimi contro gli 8 della Svezia), mira a promuovere - anche con la leva del denaro - una gestione più ecologica dei rifiuti riciclabili. E in particolare a limitare la dilagante dispersione della plastica che minaccia soprattutto i mari. E' una scelta "vitale per salvare la natura", ha affermato Gove. (ANSA).