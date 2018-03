Accordo Cia-Conai, più semplice pagamento rifiuti imballaggi

ROMA - Semplificare il pagamento degli oneri per la corretta gestione dei rifiuti da imballaggio a carico delle imprese agricole. Con questo obiettivo Cia-Agricoltori Italiani e Conai-Consorzio nazionale imballaggi hanno siglato un accordo, avviando un percorso condiviso.



Nell'intesa, sulla base di un'interpretazione condivisa dell'articolo 11 del Collegato agricolo, tutte le aziende, anche quelle non aderenti al Conai, sono soggette al pagamento del contributo ambientale, sia con riferimento alle transazioni nazionali che alle importazioni di imballaggi.



Conai e Cia hanno quindi convenuto che eventuali contributi fino al 1° agosto 2017 non debbano più essere versati al Conai dalle imprese agricole associate alla Confederazione; allo stesso tempo, nell'accordo viene anche precisato che le aziende agricole non sono obbligate ad aderire al Conai e al pagamento della relativa quota di iscrizione. Per facilitare i processi ed eliminare la burocrazia, Cia e Conai hanno infine concordato di costituire un Tavolo di lavoro per l'elaborazione di proposte per la semplificazione delle procedure dichiarative e per l'applicazione di fasce di riduzione o esonero contributivo per le imprese agricole e per i materiali di interesse del settore.