Riciclatore italiano di pannolini firma accordo negli Usa

ROMA - Fater Spa, joint venture tra Procter & Gamble e Gruppo Angelini per il riciclo di pannolini e assorbenti usati, ha firmato un accordo di partnership con Kiverdi Inc., società americana leader nelle biotecnologie, per la realizzazione di un un processo che, tramite gassificazione, convertirà la cellulosa ricavata dal riciclo di assorbenti usati in prodotti a base biologica per la nutrizione delle piante, per la realizzazione di imballaggi biodegradabili e materiali per applicazioni mediche. Assorbenti e pannolini usati vengono riciclati in Italia da uno stabilimento della Fater a Lovadina di Spresiano (Treviso), inaugurato nell'ottobre scorso.