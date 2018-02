Costa Crociere dimezzerà entro 2020 spreco cibo su sue navi

MILANO - Costa Crociere punta entro il 2020 a dimezzare a bordo delle sue navi lo spreco di cibo. "Se pensiamo che ogni anno serviamo 54 milioni di pasti, risulta evidente come questo nostro obiettivo sia significativo" ha spiegato oggi a Milano il dg di Costa Crociere, Neil Palomba, presentando il progetto "4 GoodFood", al quale collaborano Banco Alimentare e Università di Pollenzo. L'iniziativa, partita a livello sperimentale su Costa Diadema, ha permesso in 11 mesi di dimezzare lo spreco di cibo sulla ammiraglia della flotta.

"Puntiamo a farlo su tutte le navi - ha detto Palomba - per diffondere a bordo la visione del consumo responsabile. E' un elemento culturale su cui ci si gioca il futuro". Per il lancio del progetto, unico al mondo nel settore marittimo, sono intervenuti a Milano esperti di livello mondiale come Peter Bakker, presidente del World Business Council for Sustainable Development, Enrico Giovannini, dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo Sostenibile, Carlo Petrini, di Slow Food.