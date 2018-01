Parigi è sporca, bacchettata la sindaca

Parigi è sporca, c'è immondizia nelle strade e i topi la invadono: un rapporto - che il Canard Enchainé informa essere stato pagato 224.000 euro dal Comune - raccomanda al Comune di occuparsi meglio dell'igiene della capitale e dello stato dei suoi veicoli di nettezza urbana. Il rapporto raccomanda di "pulire meglio", "sporcare meno" e "valutare e organizzare meglio le risorse". In particolare, però, il rapporto punta il dito contro l'assottigliamento dei mezzi e del personale adibito alla pulizia delle strade. Nuovi veicoli per le pulizie, lotta all'assenteismo degli addetti alla nettezza urbana, ammodernamento degli strumenti, queste alcune delle raccomandazioni, giunte mentre imperversa la polemica sull'invasione di topi in città, dovuta anche alla piena della Senna che ha "scacciato" i roditori dai dintorni del fiume. Un'altra polemica è stata innescata dal settimanale Le Canard Enchainé per i 224.000 euro spesi per il rapporto, un sondaggio condotto in 7 commissioni composte ognuna da 15 parigini