Università Camerino, 300 mila euro per progetto 'Bio-Paint'

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 GEN - Il Ministero dell'Ambiente ha concesso un finanziamento di 300 mila euro (pari all'importo richiesto), al progetto "Bio-Paint", presentato da Università di Camerino, Cosmob (entro tecnologico per il settore arredo-legno specializzato in attività di ricerca e testing per la funzionalità meccanica, chimica e fisica di materiali e prodotti, con sede a Pesaro) e l'azienda Ica di Civitanova Marche, leader a livello mondiale per la produzione di vernici per il comparto legno e arredo. Il contributo rientra nell'ambito del bando per progetti di ricerca in materia di rifiuti che non fanno parte delle categorie già servite dai consorzi di filiera. "Bio-Paint" intende mettere in campo azioni operative per adottare processi di recupero e riciclo delle vernici e relativi barattoli, impiegate per il comparto del legno arredo. Saranno individuate soluzioni tecniche perseguibili e replicabili in scala industriale per il recupero e il riciclo delle vernici dismesse successivamente alla fase d'uso, così come per il recupero e riciclo dei barattoli delle vernici, che attualmente vengono smaltiti come rifiuti speciali e non sono quindi riciclati. Si lavorerà, poi, sulla caratterizzazione delle vernici per ridurne il grado di pericolosità, anche attraverso sperimentazioni per arrivare alla realizzazione di vernici biodegradabili e azioni di ecodesign per i barattoli per facilitarne la conservazione ed il riuso interno all'azienda. Per Unicam saranno coinvolte la sezione di Chimica della Scuola di Scienze e Tecnologie e la Scuola di Architettura e Design, con i professori Fabio Marchetti, Corrado Di Nicola e Carlo Santulli. Soddisfatto della partnership con Cosmob il rettore Claudio Pettinari: "abbiamo scelto di lavorare su un ambito di ricerca estremamente attuale, quello del riciclo e riuso. Le competenze scientifiche di Unicam vengono messe a disposizione del territorio, con benefici sia per l'attività e lo sviluppo dell'impresa sia per l'ambiente". Per il presidente di Cosmob Claudio Ferri è "un onore proseguire l'attività di ricerca in sinergia con Unicam e con la partecipazione di Ica e FederLegno Arredo ad un progetto che affronta tematiche prioritarie per la tutela dell'ambiente e di grande rilievo per la gestione dell'economia circolare".(ANSA).