Musumeci, rischio emergenza rifiuti in Sicilia a settembre

PALERMO - "Bellolampo è la più grande crisi, ma sullo sfondo la crisi è generale. Tutte le discariche in Sicilia sono prossime al collasso. Abbiamo due milioni di metri cubi da conferire. Al giorno in Sicilia vengono portati in discarica 5 mila tonnellate di rifiuti. Se nulla dovesse cambiare, a settembre non avremmo più dove metterli". Così il presidente della Regione Nello Musumeci in conferenza stampa a Palermo. Parlando delle percentuali di raccolta differenziata, pari al 22% secondo i dati della Regione divulgati nel luglio di due anni fa, Musumeci ha detto che "quei dati non erano veri" perché inferiori. Il governatore ha anche annunciato che nei prossimi giorni incontrerà i commissari degli Ato e costituirà un servizio ispettivo per verificare inadempimento e omissioni.



"Non si gioca con il denaro pubblico", ha detto, annunciando che insieme al l'assessore regionale al Bilancio individuerà dei commissari ad acta.