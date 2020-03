Coronavirus:Piemonte,per positivi stop rifiuti differenziati

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Stop alla raccolta differenziata dei rifiuti, in tutto il Piemonte per le persone positive al test del Coronavirus in quarantena e o in isolamento a casa. D'ora in poi devono mettere i rifiuti nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati, dove vanno gettati anche mascherine e guanti monouso, con l'accortezza di inserirli in due-tre sacchetti resistenti e uno dentro l'altra. L'invito, inoltre, è di utilizzare sempre il pedale di apertura, se il cassonetto ne è dotato. Sono temporaneamente state chiuse, infine, le isole ecologiche per la raccolta di rifiuti ingombranti e gli ecocentri per il conferimento vi ferro, legno,vernici, pile, materiali elettrici ed elettroni ed altri. Sono le disposizioni decise dall'assessore regionale all'Ambiente, Mattero Marnati, che ha inviato una lettera a tutti i sindaci piemontesi per la corretta e più sicura raccolta dei rifiuti nell'emergenza Coronavirus.