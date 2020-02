Manifesto per il futuro dei bambini, clima al primo posto

Affrontare il problema clima e "fermare le emissioni di anidride carbonica con massima urgenza". Questo il primo di 5 punti di un Manifesto con le azioni urgenti per il futuro dei bambini. A realizzarlo sono Unicef e Oms, insieme all'autorevole rivista scientifica Lancet.



Al secondo punto gli autori invitano a "mettere i bambini e gli adolescenti al centro degli sforzi per raggiungere uno sviluppo sostenibile". Quindi "portare avanti nuove politiche e investimenti in tutti i settori per lavorare per i loro diritti e la loro salute". Al quarto punto "la proposta di incorporare le voci dei bambini nelle decisioni politiche". Infine, "inasprire la regolamentazione nazionale per il marketing commerciale dannoso". Gli esperti, afferma Richard Horton, capo redattore del gruppo Lancet, "chiedono la nascita di una nuova era per la salute dei bambini e degli adolescenti. Ci vorranno coraggio e impegno per realizzare tutto questo. È la prova più grande per la nostra generazione".