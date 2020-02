Sciami di locuste individuati anche in Tanzania e Uganda

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Sciami di locuste sono stati avvistati nel nord della Tanzania e nel nord-est dell'Uganda, si pensa provenienti dal Kenya. La commissaria tanzaniana regionale del Kilimangiaro, Anna Mgwira, ha confermato alla Bbc l'avvistamento di sciami nei villaggi dell'area di Moshi e ha detto che la risposta si concentrerà sulle aree nei pressi della zona di Taveta, al confine con il Kenya, aggiungendo che il governo annuncerà presto come intende combattere il fenomeno. In Uganda, come riferisce ancora Bbc, c'è stata una riunione di emergenza presieduta dal primo ministro Ruhakana Rugunda dopo che le locuste sono state avvistate in almeno due distretti a nord-est del Paese. Ci si aspettava che gli sciami già presenti nel Corno d'Africa raggiungessero l'Uganda e il governo aveva annunciato un piano per combattere l'invasione delle locuste. Tale piano prevede l'irrorazione aerea di pesticidi, nonché quella su quattro ruote tramite trattori e autocarri. Verranno inoltre utilizzate centinaia di pompe manuali a spruzzo e saranno schierati 2.000 soldati dell'esercito addestrati a spruzzare pesticidi.



Il governo ha poi affermato che sono in atto sforzi per stabilire accordi di irrorazione transfrontaliera tra l'Uganda e il Kenya. L'Uganda, infatti, non ha gli aerei per combattere le locuste e ne sta negoziando il prestito con il Kenya, che tuttavia ne ha solo un piccolo numero ed è a sua volta impegnato nella lotta contro l'invasione dei parassiti. Si tratta di un fenomeno che sta mettendo a rischio la sicurezza alimentare dell'intera regione, tanto che la scorsa settimana il ministero dell'Agricoltura in Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza.



(ANSA).