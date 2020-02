L'Ue studia un piano sulla biodiversità, obiettivo 30% di terre protette e 30% di aree marine

Aree protette sul 30% della superficie terrestre e altrettanto per quella marina dell'Ue; messa a riposo del 10% dei terreni agricoli e con il 30% coltivato a biologico; taglio del 50% nell'uso dei pesticidi; una legislazione vincolante Ue e un obiettivo di mobilitazione di 20 miliardi in più l'anno per le azioni di ripristino degli ecosistemi. Sono alcuni degli elementi di partenza della Comunicazione sulla nuova strategia Ue per la biodiversità, attesa per marzo, della quale l'ANSA ha potuto consultare una bozza. I numeri potrebbero ancora cambiare, soprattutto quelli su biologico e pesticidi, riportati tra parentesi quadre nel documento.



L'obiettivo del 30% delle superfici protette, molto ambizioso per le aree marine, dovrebbe essere invece confermato perché è il target su cui si lavora a livello globale per la Conferenza per la biodiversità che si terrà in Cina nell'ottobre 2020.



Nel documento si fa riferimento anche alla necessità di compensazioni affinché gli agricoltori tolgano dalla produzione alcuni terreni, una stretta sulle specie aliene invasive e a una riserva da 10 miliardi di euro in InvestEU per finanziare progetti per la biodiversità.(ANSA).