Il Tibet promuove il distretto di parchi nell'altopiano

(ANSA-XINHUA) - LHASA - La Regione Autonoma del Tibet, nella Cina sudoccidentale, ha annunciato la costruzione di parchi nazionali sull'altopiano del Qinghai-Tibet nel 2020. Lo afferma Qizhala, presidente del governo regionale.



Il distretto comprende i parchi nazionali intorno al Monte Everest, noto in tibetano come Monte Qomolangma, e poi il Sanjiangyuan e Qiangtang, con l'obiettivo di proteggere al meglio l'ecosistema unico dell'altopiano e di sfruttare le risorse naturali in modo sostenibile. Secondo Qizhala, la costruzione del Parco nazionale interprovinciale di Sanjiangyuan, che ospita le sorgenti dello Yangtze, del fiume Giallo e del fiume Lancang, inizierà quest'anno in Tibet. (ANSA-XINHUA).