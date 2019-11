Costa, alberi alleati nella lotta al cambiamento climatico

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Gli alberi sono nostri grandi alleati nelle azioni di contrasto che abbiamo il dovere e l'urgenza di intraprendere se vogliamo arrestare il cambiamento climatico". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, a due giorni dalla Giornata nazionale sugli alberi del 21 novembre, lanciando sul proprio profilo facebook un quiz aperto a tutti gli utenti che abbiano "voglia di testare o migliorare le proprie conoscenze" sulla vita degli alberi.



"Dobbiamo essere in grado - sottolinea Costa - di dare qualcosa alla Terra se vogliamo che la Terra continui a darci la vita". Il ministro poi annuncia che "nel decreto clima, che domani verrà esaminato in Aula al Senato sono previsti 30 milioni per gli anni 2020 e 2021 per la piantumazione e il reimpianto di alberi, silvicoltura, creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane".



"Ogni anno, un comitato ad hoc istituito presso il ministero dell'Ambiente premierà la città Capitale Verde d'Italia - aggiunge Costa - la città che avrà presentato progetti di riconversione green più innovativi ed efficaci. Con un fondo di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si darà poi la possibilità alla città di realizzare i progetti. Si vuole così stimolare una virtuosa competizione green nel Paese".



Il Ministro ricorda inoltre che, sempre nel decreto clima, "è previsto un fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne, volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021". (ANSA).