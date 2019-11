A Milano in arrivo 20mila alberi, mille in 5 giorni

A Milano da novembre a marzo arriveranno oltre 20mila nuovi alberi e la prossima settimana solo in cinque giorni ne verranno piantati in città oltre 1000. Il piano piantumazioni, che ha l'obiettivo di piantare a Milano e Città Metropolitana 3 milioni di nuovi alberi entro il 2030, è stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune, dall'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e dall'architetto e presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, che coordina anche il progetto di forestazione urbana Forestami, promosso insieme al Politecnico.



A Milano 20.433 alberi arriveranno su strade, filari, parchi, piazze e per la prima volta anche nelle case popolari. Un netto cambio di passo rispetto agli anni scorsi, infatti nel 2018 sono stati piantati 6062 alberi, nel 2017 14891 alberi e nel 2016 erano stati 9200 per un +122% di interventi in tre anni. Gli alberi "più significativi sono quelli di piazza Sant'Agostino, che era un piazzale asfaltato e invece diventerà una grande piazza alberata della città, che vedremo poi definitivamente conclusa la prossima estate", ha osservato l'assessore Maran.



Anche la Triennale di Milano porta avanti la sua riflessione sui temi della sostenibilità promuovendo il World Forum on Urban Forests - Milano Calling 2019, che si terrà la prossima settimana, che affronterà le questioni fondamentali relative all'implementazione della silvicoltura urbana per stimolare lo scambio e la condivisione di conoscenza tra le città, le istituzioni accademiche, le organizzazioni internazionali e i professionisti del settore.



Il World Forum on Urban Forests che si terrà la prossima settimana "sarà aperto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - ha detto Stefano Boeri -. La forestazione urbana è oggi in cima alle agende delle grandi metropoli del Pianeta. Uno degli obiettivi principali del Forum in Triennale è quello di proporre possibili modelli di sviluppo di un nuovo concetto di città, in cui la presenza delle foreste, sia urbane sia periurbane, è fondamentale per garantire un futuro sostenibile. Le foreste non sono il passato o l'altro della città ma il loro futuro".



Nel 2018, quando è partito il progetto ForestaMi, sono stati 85.000 gli alberi piantati dai Comuni di Città Metropolitana. Lo stesso lavoro è stato portato avanti nel 2019, dove insieme ai comuni che si sono attivati per iniziare una collaborazione con ForestaMi, si è continuato a quantificare il numero di alberi che da qui a marzo 2020 si pianteranno. Ad oggi, tra il Comune di Milano e i Comuni di Città Metropolitana, la stima è di 71.648 piante, che a marzo 2020 diventeranno 100.000.