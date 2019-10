A Caprera si studia per diventare guide ambientali del mare

(ANSA) - LA MADDALENA, 4 OTT - Il corso è iniziato nei giorni scorsi a Caprera, nel Parco di La Maddalena, nel nord Sardegna.



E sono lezioni molto particolari, che spesso si tengono in acqua, anche a bordo dei kayak: snorkeling, osservazione con maschera e boccaglio del fondale marino, valutazione delle condizioni meteomarine, lettura delle carte nautiche per progettare itinerari misti tra mare e terra. C'è anche un modulo di conduzione in sicurezza, prevenzione del rischio e soccorso in mare. Si entra nel dettaglio: si impara anche come si fa lo "snorkie talkie", una tecnica che consente di comunicare mentre si osservano i fondali senza necessità di tirare fuori la testa dall'acqua.



Sono le materie della prima specializzazione in Italia - dieci giorni di lezioni - per diventate guida ambientale escursionistica del mare. Una figura che dovrà saper raccontare la biodiversità dei fondali marini. Ma, allo stesso tempo, anche la storia del paesaggio naturalistico. In Sardegna di materiale ce n'è tanto. Duemilasettecento specie vegetali autoctone, oltre 2000 varietà di interesse agronomico. Ma l'isola è ai primi posti in Italia anche per il maggior numero di specie endemiche, ben 256, e di specie esclusive, 277. E solo in Sardegna in Liguria ed in Toscana è possibile trovare il Pino marittimo. E ci sono 1897 Km di coste.



La "scuola" per attività legate al mare è rivolto alle guide ambientali escursionistiche di tutta Italia e organizzato dall'Aigae (associazione italiana guide ambientali escursionistiche). "Per i partecipanti - ha detto Alessandro Abis, coordinatore delle guide ambientali escursionistiche sarde e vicepresidente nazionale dell'associazione - è un'importante occasione di formazione su settori emergenti del turismo.



Consentirà alle stesse guide di poter ampliare sia la loro offerta di piccoli imprenditori, sia di lavorare presso strutture quali diving e centri turistici ed escursionistici in aree marine e lacustri".



Non solo. La Sardegna ospiterà dal 14 al 20 ottobre il meeting nazionale delle guide ambientali escursionistiche.