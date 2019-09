Xylella fastidiosa, prima volta su due olivi in Francia

(ANSA) - BRUXELLES, 11 SET - Due olivi positivi alla xylella fastidiosa sono stati individuati in Francia, nel dipartimento Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Lo rende noto il ministero dell'agricoltura di Parigi. Si tratta del primo rilevamento del batterio vegetale su olivi in Francia, dove fino a oggi le piante infette erano principalmente arbusti. Le due piante, una a Mentone e l'altra ad Antibe, si trovano ai confini dell'area in cui il batterio è già presente dal 2015. A preoccupare di più le autorità francesi è soprattutto il caso di Mentone, perché la sottospecie di Xylella fastidiosa rilevata è la stessa responsabile della sindrome del disseccamento rapido degli olivi in Puglia. (ANSA).