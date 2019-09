Amazzonia:verso il Sinodo di ottobre, documento in tre parti

(ANSA) - CEFALÙ (PALERMO), 6 SET - Un documento in tre parti per dare voce all'Amazzonia, raccogliere il grido della terra e dei poveri e analizzare le sfide e le speranze di una Chiesa profetica per quei territori. Queste la basi del Sinodo speciale che si terrà dal 6 al 27 di ottobre e che in questo ultimo mese sta mettendo a punto l'organizzazione.



Se ne è parlato al Santuario di Gibilmanna a Cefalù (Palermo) nella giornata di apertura del 14/o Forum dell'informazione cattolica per la custodia del creato organizzato da Greenaccord, in collaborazione con la Diocesi locale, che si concluderà domani pomeriggio al Teatro Cicero. La sessione è stata aperta dal presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio, da frate Salvatore Vacca, dal vescovo mons. Giuseppe Marciante con i saluti dell'assessore alla cultura del comune di Cefalù, Enzo Garbo. Biodiversità, impegno dei giovani e il fenomeno Greta e green job, oltre all'Amazzonia, i temi del Forum.In particolare per il Sinodo, ha detto Cauteruccio, officiale della segreteria generale del Sinodo dei Vescovi, i lavori si articoleranno su alcuni principi chiave: attese e speranze, identità amazzonica ("siamo tutti Amazzonia") e la 'forestadinanza'. "Si tratta - ha spiegato Cauteruccio - di un Sinodo provvidenziale, profetico, per innovazione e coraggio, e che evidenzia l'idea di ecologia integrale per l'intima unione tra foresta e popolazioni indigene". Un'intera sezione è dedicata poi ai mezzi di informazione sul 'caso' Amazzonia. Al capitolo VII della terza parte sulla missione dei media. Si evidenzia che "una delle grandi sfide della Chiesa è pensare a come posizionarsi in questo mondo interconnesso", mentre in un altro passaggio del documento si sottolinea la necessità di un "rafforzamento dei mezzi di comunicazione che raggiunga i nativi stessi". Da qui le riflessioni sulla formazione di comunicatori autoctoni e di emittenti radio e tv. "Lavoriamo su due filoni, come armonizzare la pastorale in un territorio vastissimo grande 9 volte la Francia e riflettere sul ruolo dell'ecologia integrale perché i popoli indigeni vivono in perfetta simbiosi con la foresta".



(ANSA).