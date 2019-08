Incendi: Coldiretti, triplicati nel 2019, uno al giorno

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Record degli incendi in Italia dove dall'inizio del 2019 sono divampati 295 roghi, praticamente il triplo dello scorso anno con effetti devastanti dal punto di vista economico ed ambientale. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia in media più di un incendio al giorno lungo la Penisola durante l'anno sulla base dei dati Effis.



"Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo, a preoccupare - sottolinea la Coldiretti in riferimento ai roghi scoppiati alle porte di Palermo a Monreale e San Martino delle Scale considerati di origine dolosa - è proprio l'azione dei piromani con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente. Abitazioni andate a fuoco, coltivazioni bruciate, animali soffocati e uccisi dalle fiamme ma anche case rurali, macchine ed attrezzature agricole, capannoni e boschi distrutti sono le drammatiche conseguenze degli incendi". Per ricostituire i boschi andati in fiamme, rileva Coldiretti, "ci vogliono almeno 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nei boschi andati a fuoco sono impedite anche tutte le attività umane tradizionali del bosco come la raccolta della legna, dei tartufi e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica come i funghi che coinvolgono decine di migliaia di appassionati. Un costo drammatico che l'Italia è costretta ad affrontare perché - conclude Coldiretti - è mancata l'opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio".(ANSA).