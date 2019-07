Ogm, Commissione Ue ne autorizza l'importazione per dieci

BRUXELLES - La Commissione Europea ha autorizzato dieci organismi geneticamente modificati per l'importazione. Si tratta di sette nuove autorizzazioni per usi di alimenti e mangimi (una varietà di cotone, cinque di mais, una di soia) due rinnovi (colza e mais) e un garofano come fiore ornamentale. Come già accaduto in passato, i Paesi membri Ue sono stati incapaci di raggiungere una maggioranza qualificata a favore o contro l'autorizzazione sia nel comitato permanente che in quello di appello, circostanza che autorizza la Commissione ad adottare la decisione in autonomia. Le autorizzazioni sono valide per 10 anni e tutti i prodotti ottenuti da questi organismi geneticamente modificati saranno soggetti alle norme dell'Ue in materia di etichettatura e tracciabilità.