Porti turistici sardi sempre più accoglienti e connessi

(ANSA) - CAGLIARI, 18 GIU - Accoglienza tecnologia e verde in un colpo solo. Più servizi per chi arriva in Sardegna in barca tra innovazione e ambiente. Uno smartphone per il turista per muoversi subito e meglio nell'isola. E in più mezzi elettrici in banchina per andare magari in spiaggia o nel centro abitato.



Sono le novità del gruppo Marinedi, da luglio per i porti turistici sardi: già consegnati i primi telefonini a Teulada, mentre per la mobilità elettrica la novità interessa sempre Teulada e Villasiimius.



Il porto della costa sud est già dalla scorsa stagione ospita una colonnina elettrica e dà la possibilità di usufruire di veicoli elettrici a noleggio. L'offerta riguarderà anche Marina di Cagliari, ma il discorso in questo caso è più ampio perché si parla di accoglienza che va anche oltre l'estate. "Per quanto riguarda la mobilità elettrica - ha detto Renato Marconi, ad di Marinedi - molto spesso chi arriva è senza mezzo: aiutare il turista a entrare nel vivo del territorio è un beneficio per tutta l'isola". "Per noi sono fondamentali sostenibilità ambientale e conoscenza del territorio", ha spiegato.



Importante anche il cellulare, già attrezzato con tutte le informazioni per facilitare l'approccio con l'isola: luoghi storici, località da visitare, eccellenze enogastonomiche eccetera. Tra i programmi del gruppo anche eventi sportivi e culturali.



In Sardegna la stagione si è aperta a Marina di Villasimius con la vela dei Melges 30 e 20, continuata con i Gc32 e che si chiuderà con pre-finali e finali del Melges 24. Teulada a ottobre organizzerà la prima veleggiata della sua storia per celebrare la fine dell'estate. "La trasformazione del porto turistico in Marina resort - ha detto Marconi - è un salto culturale e oltre che tecnico e tecnologico. L'aumento del numero dei charter, la presenza di barche ed equipaggi stranieri, la richiesta di nuovi servizi così come i cambiamenti climatici sono nuove realtà alle quali stiamo dando una pronta risposta".(ANSA).