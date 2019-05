Bandiere Blu in aumento anche nel Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Il trend dei comuni costieri che vantano la Bandiera Blu è positivo, ogni anno aumentano. E se prima erano soprattutto al Nord, da tre anni stanno crescendo anche al Sud". Claudio Mazza, presidente per l'Italia della ong internazionale Fee, che assegna le Bandiere Blu, commenta così l'edizione di quest'anno del riconoscimento.



"La Campania ad esempio è diventata la terza regione per numero di Bandiere", spiega ancora Mazza. Secondo il presidente della Fee Italia, nel Mezzogiorno sono due gli ostacoli principali all'assegnazione: "I depuratori che mancano e la raccolta differenziata dei rifiuti che non viene fatta".



Eppure, fa notare, "i comuni che hanno avuto la Bandiera registrano un aumento delle presenza turistiche del 30-35%".



Inoltre, "c'è un effetto positivo di emulazione. Se una località ottiene il riconoscimento, quelle vicine sono spinte ad agire per averlo anche loro".



Per Mazza, rispettare i requisiti ambientali richiesti per le Bandiere Blu "fa vivere meglio in primo luogo i cittadini. E se i cittadini stanno bene, stanno bene anche i turisti".



Il riconoscimento, conclude, "è un percorso di sostenibilità, una politica di piccoli passi, molto concreti. Ma serve il coinvolgimento di tutti nel comune, dalle istituzioni ai cittadini". (ANSA).





