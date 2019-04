Appello 600 scienziati e ong, Ue tuteli foreste in Brasile

L'Ue deve usare il negoziato commerciale col Brasile per "proteggere diritti umani e ambiente". E' l'appello di oltre 600 scienziati e organizzazioni indigene brasiliane pubblicato sulla rivista Science. Sotto accusa sono le importazioni Ue di materie prime associate alla distruzione delle foreste (come metalli e soia) dal Paese, che sta "smantellando le politiche anti-deforestazione", minacciando "gli indigeni e le aree naturali che proteggono".



L'Ue tratta con il Brasile nell'ambito del negoziato con i paesi del Mercosur, il blocco economico dell'America latina. I colloqui sono ripresi nel 2016 dopo diverse e lunghe sospensioni. "L'Ue - commenta Greenpeace Europa - deve assicurarsi che il cibo che mangiamo non contribuisca alle violazioni dei diritti umani e alla distruzione delle foreste in Brasile o altrove".