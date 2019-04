Hogan, da nuova Pac incentivi per imboschimento

Un incentivo agli agricoltori per l'imboschimento e una misura 'alberi per bambini' nel programma frutta e latte nelle scuole della Pac. Sono le due proposte che il Commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan ha presentato a margine della conferenza sulle foreste per la crescita sostenibile, in corso a Bruxelles.

Nell'ambito della 'Iniziativa un ettaro', ha spiegato Hogan, i Paesi Ue "avranno la possibilità di ricompensare gli agricoltori con pagamenti per azienda, per l'imboschimento di un ettaro" rafforzando le misure già esistenti nei programmi di sviluppo rurale, "con un aiuto forfettario annuale per ettaro per ciascun agricoltore partecipante".

Ma "vogliamo anche ampliare il programma frutta e latte nelle scuole - ha aggiunto il commissario - per prevedere la possibilità per i bambini di piantare alberi, come misura di accompagnamento e di educazione perché l'albero crescerà insieme al bambino".