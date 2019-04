Il Villaggio per la Terra, 5 giorni per la sostenibilità

ROMA - Apre giovedì 25 aprile a Roma il Villaggio per la Terra, il consueto evento annuale per celebrare la Giornata della Terra, indetta dall'Onu per il 22 aprile. L'evento si terrà al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese e andrà avanti fino a lunedì 29 aprile. Organizzano Earth Day Italia e il Movimento cattolico dei Focolari, insieme a centinaia di organizzazioni partner.



Sono in programma cinque giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta, con un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite al 2030: 17 piazze multimediali saranno dedicate ai singoli obiettivi. Le piazze saranno teatro di talk, laboratori, mostre ed eventi ad opera delle tantissime organizzazioni che aderiscono ogni anno alla manifestazione.



Il Villaggio della Terra si apre domani alle 10 con la Marcia per la Terra #March4Earth, dal Pincio al Galoppatoio. Prosegue con la Giornata Diocesana dello Sport, l'approfondimento sui temi della sostenibilità del talk "Peace - Metti in in campo lo sport!", focus sul ruolo dello sport e della competizione nella nostra vita. In serata concerto di varie band sulla Terrazza del Pincio.



Durante i cinque giorni della manifestazione saranno attivi il Villaggio dello Sport, il Villaggio dei Bambini e il Villaggio dei Ragazzi. Tutte i giorni sono previsti talk show su argomenti dello sviluppo sostenibile e tutte le sere sono in programma concerti: fra i nomi in cartellone, Tony Esposito, Max Paiella, Rino Gaetano Band. Sabato 27 serata dedicata al rap italiano con Cor Veleno, Lucci e Gemello. Il palco sarà decorato da opere degli artisti dell'Associazione Culturale Up 2 Artists, fra i quali Moby Dick e Maupal.