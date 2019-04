Torna 'Obiettivo Terra', le foto raccontano natura e parchi

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Torna 'Obiettivo Terra', il concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle peculiarità dei parchi e delle aree marine protette del nostro Paese. Sono state selezionate le 30 immagine candidate a vincere la decima edizione, con premiazione a Roma il 19 aprile. Quest'anno sono state 1.209 le foto ricevute per il concorso - promosso dalla Fondazione Univerde e Società geografica italiana onlus - ed esaminate dal Comitato promotore. Di queste, 1.181 (98%) sono state conformi al regolamento; di quelle ammesse 453 sono state scattate da donne (39%) e 728 da uomini (61%). Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare una sola foto a colori; questa la suddivisione: parchi nazionali (459 foto, pari al 38% delle foto ammesse), parchi regionali (652 foto, pari al 54%) e delle aree marine protette (98 foto, pari all'8%). L'autore della foto vincente vincerà un premio del valore di 1.000 euro, una targa e la copertina della pubblicazione 2019. Al secondo classificato andrà un buono voucher speciale messo in palio da Pixcube.it. Entrambe le foto saranno esposte in gigantografia in piazza Barberini a Roma dal 19 aprile al 1 maggio. Obiettivo del concorso è valorizzare il lavoro quotidiano dei parchi e delle aree marine protette. L'edizione 2019 ha ricevuto il patrocinio morale del Senato della repubblica, della Camera dei deputati, del ministero dell'Ambiente, del ministero degli Affari esteri, del Comune di Roma, di Federparchi e l'adesione del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.





