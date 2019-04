Costa, inizia percorso per area marina protetta di Capri

"Mercoledì i sindaci di Capri e Anacapri saranno al Ministero dell'Ambiente per avviare il percorso amministrativo per creare l'area marina protetta di Capri". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Capri, nel corso dell'evento organizzato da Marevivo per i dieci anni di Delfini Guardiani. "Ringrazio i sindaci di Capri e Anacapri per il loro impegno, l'isola dal primo maggio sarà plastic free, e non solo per l'estate, ma per sempre. Questa è un'isola speciale, qui è nato 35 anni l'impegno di Marevivo per il mare. Ora vogliamo accelerare sulla costituzione dell'area marina protetta, che Capri aspetta da anni".