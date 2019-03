Più verde e un arredo urbano colorato aumenta felicità

Più verde nelle città e un arredo urbano più curato aumenta le relazioni sociali e la felicità tra i residenti. Fa crescere inoltre la fiducia nei riguardi degli estranei. E' questo quanto emerge dalloo studio dello Urban Realities Lab dell'Università di Waterloo e pubblicato sulla rivista Cities & Health.

I ricercatori hanno scoperto che gli spazi verdi e gli elementi di design urbano colorati sono stati associati a livelli più elevati di felicità, a una maggiore fiducia degli estranei e a una maggiore tutela dell'ambiente rispetto alle località prive di questi servizi.

Per lo studio i partecipanti sono stati portati a visitare il quartiere West End di Vancouver e hanno chiesto loro di far completare un questionario tramite un'applicazione per smartphone. E' emerso come l'aggiunta di aree verdi possa contribuire a promuovere le connessioni sociali tra i cittadini e contribuire a mitigare l'isolamento sociale. I ricercatori sperano che questi risultati alla fine contribuiranno a migliorare le esperienze delle persone che vivono nelle città.

"Gli interventi di progettazione urbana che abbiamo studiato sono relativamente semplici e a basso costo, ma mostrano un grande potenziale per migliorare la vita emotiva e sociale delle persone - dice Hanna Negami, autrice principale dello studio - Qualcosa di semplice come aggiungere la vegetazione a una corsia di cemento o dipingere una passerella arcobaleno potrebbe aiutare ad arricchire gli spazi pubblici urbani".