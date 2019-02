Mattarella, troppe emergenze per scarsa cura territorio

VITERBO - "In Italia molte delle emergenze, delle calamità naturali sono dovute, o aggravate, da una scarsa cura del territorio. Questo è un tema centrale e deve essere una priorità per l'Italia, non solo per la salvaguardia della bellezza ma è decisivo anche per lo sviluppo economico". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Viterbo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università della Tuscia.

"Greta, la giovane svedese sta sottoponendo le istituzioni europee a una forte sollecitazione sui temi ambientali". Sergio Mattarella, a sorpresa cita e loda Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese (15 anni) che ha colpito il mondo lo scorso dicembre con il suo appassionato discorso alla conferenza mondiale sul clima di Katowice in Polonia nel quale ha accusato le leadership mondiali di inerzia rispetto alla gravità dei mali del pianeta. "Il suo discorso - ha sottolineato il presidente della repubblica parlando a Viterbo - sia una spinta per le istituzioni".