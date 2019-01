Contro erosione costiera un progetto con droni e videocamere

(ANSA) - BOLOGNA, 17 GEN - Dalla Riviera romagnola ai litorali pugliesi con droni e videocamere per combattere l'erosione costiera. Lo prevede il progetto Stimare (Strategie Innovative per Monitoraggio e Analisi del Rischio Erosione), coordinato dall'Università di Bologna (professoressa Renata Archetti), realizzato insieme al Politecnico di Bari e finanziato dal ministero dell'Ambiente.



L'attività dell'uomo lungo le coste - l'alterazione dei bacini fluviali e del paesaggio, l'estrazione di acqua e idrocarburi dal sottosuolo - finisce inevitabilmente per accelerare i processi di erosione costiera, spiega l'Università di Bologna aggiungendo che allo stesso tempo, i cambiamenti climatici provocano mareggiate sempre più intense e distruttive, l'aumento del livello medio del mare e di conseguenza il progressivo arretramento delle coste.



Per contrastare questo fenomeno, nel corso dei prossimi due anni ingegneri costieri e meccanici, geologi, ecologi, geomatici e urbanisti saranno al lavoro allo scopo di realizzare strategie di protezione e gestione degli spazi costieri. "Un obiettivo ambizioso che i ricercatori contano di raggiungere con attività di monitoraggio innovative di alcuni siti pilota sul litorale adriatico e l'applicazione di modelli di previsione del rischio di erosione".



L'attività di Stimare si concentrerà su due luoghi simbolo della Riviera romagnola: Riccione, dove saranno monitorate opere di difesa costiera innovative, e il porto di Cervia, dove si studieranno fenomeni di movimentazione dei sedimenti. In Puglia, invece, al centro dell'attenzione dei ricercatori ci sarà il sito di Margherita di Savoia. (ANSA).





