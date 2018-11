Due italiani fra i ricercatori ambientali più influenti

Due ricercatori italiani sono stati inseriti nell'elenco degli studiosi più influenti al mondo in materie ambientali. Si tratta di Piero Genovesi dell'Ispra (il centro studi del Ministero dell'Ambiente) e Carlo Rondanini dell'Università La Sapienza di Roma. Lo rende noto l'Ispra con un comunicato.



I due studiosi italiani sono stati inseriti nell'elenco di Clarivate Analytics, che comprende i 6.000 scienziati più citati in pubblicazioni scientifiche negli ultimi 11 anni, in 21 settori delle scienze naturali e sociali. Genovesi e Rondanini figurano fra i 185 ricercatori delle materie ambientali.