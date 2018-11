Costa, entro la fine dell'anno 300 nuove zone protette

ROMA - "Ho alla firma 300 nuove zone di protezione speciale. Saranno istituite entro la fine dell'anno.

Sono zone Zps e Sic, ovvero aree riconosciute concordemente con le autorita' locali come meritevoli di tutela ambientale". Lo ha detto stamani a Roma il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), a margine di un convegno alla Scuola ufficiali dei Carabinieri.

"Firmarne 300 dalla sera alla mattina non e' poco - ha aggiunto Costa -. E' una tutela della biodiversità anticipata.

Non piangiamo piu' la perdita di biodiversità, ma vogliamo fare in modo che non avvenga".

"Ci stiamo attivando anche per istituire 4 nuovi parchi nazionali - ha concluso il ministro -. Partiamo subito con Portofino e il Matese".