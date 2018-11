Rinasce Ocean Cay, isola nelle Bahamas

(ANSA) - MILANO, 7 NOV - Msc fa rinascere un'isola nelle Bahamas: Ocean Cay, fino ad oggi sede di un sito industriale destinato all'estrazione di sabbia, sarà trasformata entro il prossimo novembre 2019 in una riserva marina. Il progetto è denominato Ocean Cay MSC Marine Reserve, e la compagnia ha reso noto che, a un anno dall'inaugurazione, sono stati piantati i primi alberi. "Grazie a questo progetto - ha detto il presidente esecutivo di Msc Crociere, Pierfrancesco Vago - stiamo assistendo al ritorno della vita marina in quest'area, nello specifico di aragoste, razze e altre specie. In quanto azienda caratterizzata da una grande tradizione marinara, la tutela degli oceani riveste per noi la massima importanza. Ocean Cay rappresenta un'opportunità meravigliosa di proteggere un piccolo angolo di paradiso, permettendo ai nostri ospiti di farne esperienza". Ocean Cay sarà una tappa degli itinerari caraibici di Msc Crociere.



Durante la bonifica dell'isola sono state rimosse oltre 500 tonnellate di rifiuti industriali e di rottami metallici. Ocean Cay offrirà nel complesso otto spiagge diverse, caratterizzate ciascuna da un proprio ambiente. La società sta lavorando in collaborazione con esperti ambientali delle Bahamas garantendo il rispetto delle migliori pratiche disponibili. "Il progetto Ocean Cay MSC Marine Reserve è stato sviluppato per creare un impatto positivo e di lungo termine sia sull'ambiente sia sulla comunità delle Bahamas - ha aggiunto Vago -. E' un luogo stupendo e non vediamo l'ora di accogliere i primi ospiti Il progetto prevede la semina di oltre 75.000 piante e arbusti autoctoni, appartenenti a più di 60 specie. Msc realizzerà anche 100 strutture ecocompatibili, tra cui bar, ristoranti e alloggi per il personale che vivrà sull'isola.



Sull'isola saranno anche realizzati un faro e un molo. Ocean Cay MSC Marine Reserve verrà inaugurata a novembre 2019. Vi approderanno quattro navi. (ANSA).