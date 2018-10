Una petizione per il lago ex Snia di Roma

L'area ex Snia diventi Monumento naturale. È la richiesta che verrà avanzata alla Regione dal Forum del Parco delle Energie di Roma, insieme a diverse associazioni ambientaliste. La zona comprende l'ex fabbrica Snia Viscosa di via Prenestina con il lago ex-Snia. Per dare più forza alla richiesta, Il Forum ha lanciato una petizione on line su Change.org (https://chn.ge/2D49wy6) che ha già raggiunto quasi 2.000 firme.

"Nella città di Roma, a poca distanza dal centro storico, c'è un'area completamente rinaturalizzata - spiegano dal Forum - con al suo interno un lago di acqua sorgiva, il Lago dell'Ex Snia. Negli ultimi 5 anni una grande e capillare mobilitazione ha fatto conoscere questi ambienti naturali a migliaia di persone attraverso iniziative, manifestazioni, visite guidate e laboratori. Migliaia di abitanti e decine di classi delle scuole romane, di ogni ordine e grado, hanno visitato l'area e hanno potuto conoscerne il valore naturalistico. Ricercatori, studiosi, scienziati di tutto il mondo hanno mappato la stupefacente ricchezza della flora e della fauna, che trova rifugio ai margini di uno dei comprensori più inquinati d'Europa".

Dal 25 aprile del 2016 è possibile vivere e fruire dell'area, aperta al pubblico grazie all'impegno del Forum.

"L'area - conclude la nota - rappresenta un modello per una città più vivibile per tutti e tutte. Per questo è necessario che la Regione Lazio istituisca il Monumento Naturale a tutela del rilevante interesse dell'ecosistema e delle specie che lo hanno ricolonizzato. Solo con la nascita del Monumento naturale si potrà meglio curare la tutela dell'area, la sua salvaguardia e la possibilità di una fruizione costante e in sicurezza da parte dei cittadini".

(martino.iannone@ansa.it)