Per un parassita addio pini del panorama di Napoli

Decine di pini mediterranei sono stati abbattuti ed altri lo saranno nei prossimi giorni a causa di un parassita che ha infestato le piante sulle strade panoramiche della collina di Napoli. Gli alberi sono state attaccate dalla cosiddetta Cocciniglia Tartaruga che, a dispetto del nome simpatico, è letale per i pini da sempre presenti, come un'icona, sulle cartoline che ritraggono il golfo partenopeo.

Le operazioni riguardano, per ora, le strade a ridosso del parco Virgiliano ma tutte le piante sono sotto osservazione.

I residenti, oltre a patire i disagi per i mezzi impegnati nell'abbattimento e la rimozione dei tronchi, lamentano decenni di mancato controllo delle piante senza cura. ''E' un disastro - ha commentato una signora osservando i monconi di tronco rimasti ai lati dei viali - vedere abbattere queste piante fa un pena al cuore ma questo e' il risultato che si ottiene quando non si sanno amministrare i nostri tesori. Senza gli alberi d'estete sarà come camminare nel deserto, un inferno".