Romania, da Greenpeace una app contro disboscamento illegale

(ANSA) - BELGRADO, 23 OTT - Greenpeace Romania ha lanciato un'applicazione per smartphone, disponibile per sistemi Android e iOS, sviluppata per contrastare il disboscamento illegale nel Paese, in particolare quello che impatta sulle preziose foreste vergini nazionali. L'applicazione, chiamata "Forest Guardians", permette agli utenti di monitorare le foreste usando immagini satellitari scattate in momenti di tempo diversi, di denunciare alle autorità casi sospetti di deforestazione e di verificare la legalità di ogni movimentazione di legname, utilizzando come parametro la targa del veicolo che trasporta la legna.



Greenpeace ha informato che, nelle prime due settimane dal lancio della app, più di 5mila persone hanno scaricato il software, che ha al momento più di mille utenti attivi.



Secondo dati di recente resi pubblici da Greenpeace, dal 2000 al 2011 sono stati circa 360mila gli ettari disboscati o degradati causa taglio senza permessi dei boschi, mentre 12.487 casi di disboscamento illegale sono stati registrati in Romania solo nel 2017, +32% rispetto al 2016. (ANSA).