ROMA - "Stiamo realizzando due nuovi parchi nazionali: Matese e Portofino". Lo ha annunciato il ministro dell'ambiente Sergio Costa via Twitter. Oltre alla 'promozione' dei due parchi regionali, in Campania e in Liguria, "stiamo lavorando per armonizzare il Delta del Po", ha scritto Costa. "Voglio che l'Italia diventi un unico 'Paese Parco'. Abbiamo la più grande biodiversità d'Europa e terza del mondo. Dobbiamo preservarla".