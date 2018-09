Consiglio dei Forestali europei per la prima volta in Italia

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Esempi virtuosi di gestione e valorizzazione del patrimonio ambientale, soluzioni tecniche e politiche sia nazionali che internazionali. Di questo si discuterà nella riunione, che per la prima volta si tiene in Italia, del Consiglio della Unione dei forestali europei, il 28 e 29 settembre in Calabria.



L'incontro annuale - promosso e organizzato dal Conaf, insieme alla Federazione degli agronomi e dei forestali della Calabria e alla Federazione dei dottori agronomi della provincia di Cosenza, e che coinvolge oltre 20 Paesi - è in programma in Sila. Nelle due giornate, la prima sarà dedicata a seminari di approfondimento (con interventi di relatori di alto livello scientifico, e i saluti di Francesco Antonio Iacucci, presidente della provincia di Cosenza, del commissario del parco nazionale della Sila Sonia Ferrari, e il presidente della Regione Mario Olivero), la seconda ad un'escursione tecnica.



"Il patrimonio forestale italiano ed europeo è un bene che dobbiamo tutelare, conservare e valorizzare - dichiara Sabrina Diamanti, presidente del Conaf - questo 2018, per l'Italia, è stato un anno decisivo per l'approvazione del 'Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", che ha riportato sui principali tavoli decisionali la tematica della gestione forestale attiva e sostenibile".



L'evento ha il patrocinio della Regione Calabria, della provincia di Cosenza, del Fai, della Cassa di previdenza dei dottori agronomi e forestali, dell'Associazione mondiali degli agronomi, del parco nazionale della Sila e della Fondazione Mab Sila.