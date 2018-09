Geoparchi mondiali Unesco riuniti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - Più di 850 delegati Unesco provenienti da tutto il mondo si riuniranno dall'11 al 14 settembre a Madonna di Campiglio per parlare di Geoparchi, ambiente e sviluppo sostenibile.



L'obiettivo della conferenza sarà quello di individuare una strategia comune che possa garantire un equilibrio tra la necessità di conservazione del patrimonio geologico e lo sviluppo economico del territorio. Il convegno sarà caratterizzato da workshop e seminari scientifici e tematici, eventi sociali per conoscere la cultura e le tradizioni locali del Trentino.



Un Unesco Global Geopark è una singola area geografica di importanza geologica internazionale gestita secondo un concetto olistico di protezione, educazione e sviluppo sostenibile. I parchi insigniti di questo titolo utilizzano il proprio patrimonio geologico, parallelamente a tutti gli altri aspetti del patrimonio naturale e culturale della zona, per promuovere una maggiore consapevolezza su specifiche questioni ambientali.



