Codice QR per riconoscere le piante di Girfalco

(ANSA) - FERMO, 3 SET - Un "censimento" botanico realizzato con il codice QR-Code, che fotografato da un telefonino e collegandosi ad un sito fornisce tutte le informazioni sull'arbusto che si sta ammirando o di cui si vuole sapere di più. Lo ha messo a punto il 22enne Manuel Tiburtini, laureato in agraria ad Ancona e specializzando a Pisa in scienze biologiche, evoluzione e conservazione delle specie vegetali che in questi giorni sta censendo piante e specie arboree del Girfalco a Fermo con questo codice. Lo stesso che ha usato per la conoscenza delle specie arboree e della flora esistenti a Monterosato. Un servizio per residenti, turisti e visitatori che sarà esteso anche alle altre piante della città: sugli alberi te dove è stato applicato il codice QR-CODE basta avvicinare il telefonino o smartphone, fotografare il codice e scaricare una app collegata al sito www.actaplantarum.org ed avere tutte le informazioni dettagliate sulla pianta. Il servizio ha ricevuto le congratulazioni del sindaco Paolo Calcinaro e dell'assessore all'Ambiente Alessandro Ciarrocchi.