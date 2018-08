Appello Federparchi per vacanze, aree protette da tutelare

"I parchi e le aree protette sono luoghi di eccezionale bellezza all'interno dei quali vivere esperienze di contatto diretto con la natura e con l'ambiente.



Sono un pezzo del nostro Paese che va valorizzato e tutelato nell'interesse di tutti noi, in particolare in questa stagione estiva dove tanti italiani scelgono i parchi come meta turistica". Lo dichiara il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, in un appello in vista delle vacanze estive.



In Italia, viene ricordato, "ci sono 24 parchi nazionali, 134 parchi regionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette, oltre 360 riserve regionali. Nel nostro Paese abbiamo 820mila ettari di boschi e foreste nei parchi italiani che svolgono funzioni ecosistemiche fondamentali, tra queste l'assorbimento di 145 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno".



"Chi va nelle aree protette - conclude - faccia attenzione a seguire le regole fondamentali del vivere civile e quelle particolari per i parchi. E se vedete fuochi non esitate a contattare i numeri di emergenza. Rispettare i parchi vuol dire rispettare l'Italia".