Dal Piemonte soluzioni per monitoraggio di alluvioni e frane

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - Monitorare in modo sistematico, attraverso tecnologie innovative e "intelligenti", eventi naturali potenzialmente pericolosi per valutare in anticipo i livelli di rischio e aiutare a prevenire possibili emergenze nei confronti di ambiente, infrastrutture e popolazioni. E' questo l'obiettivo principale di Sispe e Lasmon, due dei 23 progetti green selezionati attraverso i bandi della Regione Piemonte per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nell'ambito dei Poli di Innovazione, sviluppati con la supervisione di Clever, il Polo di innovazione piemontese dedicato a Energy e Clean Technologies, gestito e coordinato da Environment Park di Torino e dal Consorzio Un.I.Ver di Vercelli. Tra le aree di ricerca e innovazione promosse da Regione Piemonte attraverso il Polo Clever, oltre alla mobilità sostenibile, all'uso efficiente dell'energia e dell'acqua, alle soluzioni clean per la manifattura e all'economia circolare, negli ultimi due anni è stato inserito il tema della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.(ANSA).