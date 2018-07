Veneto avvia monitoraggio lupi con radiocollare

Radiocollare in arrivo per i lupi presenti nelle aree comprese tra Lessinia, Monte Carega a Altopiano di Asiago in Veneto, che stanno creando gravi danni agli allevatori. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, nel corso del tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori convocato a Venezia.



La cattura di alcuni esemplari e la loro geolocalizzazione mediante radiocollare permanente (con sgancio da remoto) è la proposta presentata dalla Regione Veneto, già approvato in via preliminare dal Ministero dell'Ambiente e dall'Ispra. Questo per giungere ad una gestione 'proattiva' del lupo che da qualche anno ha ripopolato l'area montana del Veneto.

Potranno essere catturati e anestetizzati fino a 10 esemplari (l'Ispra ha specificato tecniche, modalità e presidi per garantire l'incolumità) tra la metà dell'estate e sino alla fine dell'inverno, al fine di dotarli di collari Gps-Vhf per monitorarne con precisione abitudini di vita, spostamenti e attività. "Si tratta della prima esperienza in Europa dell'utilizzo della telemetria per la mitigazione del conflitto tra uomo e lupo", ha detto l'assessore Giuseppe Pan.