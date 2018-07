Incendi, in Italia 3.800 ettari in fumo da inizio anno

ROMA - Netto calo degli incendi in Italia, finora, rispetto al 2017, che è stato un anno da record per i roghi. Stando ai dati dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione Europea, dall'inizio dell'anno al 23 luglio nella Penisola sono bruciati 3.859 ettari di terreni, pari a 5.400 campi da calcio. La cifra è inferiore di 17 volte rispetto allo stesso periodo del 2017, quando erano andati in fumo 68.213 ettari.



Sempre secondo l'Effis, da inizio anno in Italia si sono registrati 69 incendi di grandi dimensioni (oltre i 30 ettari).

A confronto, nel pari periodo 2017 se ne contavano 356.